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آخر إعلان قبل نحو 48 ساعة.. لماذا لم يرد حزب الله على القصف ولم يعلن عن أي عملية ضد الجيش الإسرائيلي؟

18
JUNE
2024
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لم يعلن حزب الله اللبناني، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضي، عن أي عملية عسكرية ضد القوات الإسرائيلية، كما لم يرد على عمليات القصف التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد بلدات حدودية لبنانية.

وحتى فجر اليوم، تعرضت بلدة الخيام وأطراف بلدة كفرشوبا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، لقصف مدفعي إسرائيلي، دون أن نسمع أي رد من جانب حزب الله.

وفجر الثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتعرض بلدة رب ثلاثين لقصف مدفعي إسرائيلي ثقيل أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من البلدات الحدودية جنوبي لبنان.

هذا الأمر ربما "أسعد" سكان المستوطنات في شمال إسرائيل، وأثار فيهم موجة تفاؤل، خصوصا مع زيارة المبعوث الأميركي الخاص للمنطقة آموس هوكشتاين.

وردا على هذا التفاؤل، رد الصحفي الإسرائيلي جاكي حوجي، في حسابه على منصة إكس، قائلا للمستوطنين "يؤسفني أن أكون مخيبا لآمالكم: انخفاض وتيرة عمليات حزب الله من لبنان يرجع لحلول عيد الأضحى وليس لرحلة الوسيط (آموس) هوكشتاين".

وفي الواقع، يمكن القول إن هذا الهدوء الهش على جبهة جنوب لبنان يقف خلفه سببان، أحدهما رئيسي وهو مناسبة حلول عيد الأضحى، والآخر ثانوي، يتعلق بزيارة هوكشتاين، التي "قد" تسفر عن تهدئة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وهو الأمر المستبعد إلى حد كبير.

يشار إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية كانت قد نقلت عن دبلوماسي فرنسي قوله إن حزب الله يريد ربط وقف إطلاق النار في الشمال بوقفه في قطاع غزة، غير أن إسرائيل ترفض ذلك، بحسب الصحيفة.

وذكر الدبلوماسي أن انطلاقة المفاوضات ليست موجودة على وجه التحديد لأن حزب الله يريد ربط وقف إطلاق النار في الشمال بالهدنة في غزة والإسرائيليون يقولون لا.

وأضاف المسؤول الفرنسي: "هذه هي العقبة الرئيسية"، مشيرا إلى أن باريس تطالب الآن بوقف دائم لإطلاق النار في غزة لخلق مناخ مناسب لعملية التفاوض.

 

 

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