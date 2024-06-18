الأمم المتحدة: سورية لا تزال «أكبر أزمة نزوح في العالم»

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الأنباء الكويتية: أفاد تقرير أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأن عدد اللاجئين والنازحين قسرا حول العالم ارتفع إلى مستوى «تاريخي جديد وغير مسبوق»، موضحا أن سورية لاتزال تمثل «أكبر أزمة نزوح في العالم»، مع وجود أكثر من 13.6 مليون لاجئ.

ووفق التقرير الذي أصدرته مفوضية اللاجئين بتاريخ 13 يونيو الجاري، فإن عدد اللاجئين حول العالم زاد بنسبة 7% خلال عام، ليصل إلى 43.4 مليون شخص، وما زالت النسبة الأكبر من اللاجئين على مستوى العالم تأتي من سورية وأفغانستان.

وأضاف التقرير أن عدد اللاجئين من كل من سورية وأفغانستان يبلغ 6.4 ملايين لاجئ، وكلاهما يعادل معا ثلث اللاجئين المسجلين في المفوضية.