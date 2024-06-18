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إعادة تحريك الملف الرئاسي...

18
JUNE
2024
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الأنباء الكويتية: سياسيا، يتوقع أن تشهد الساحة بعض التحركات بانتهاء عطلة العيد، من تحرك الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي يتوقع بعض الإجابات على الأفكار التي طرحها خلال جولته الأخيرة، وزيارة الرئيس بري، وكذلك رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يتوقع ان يستكمل تحركه باتجاه القوى السياسية.

 

كما يعول على الموفد البابوي الكاردينال بيترو بارولين، وهو الرجل الثاني في الفاتيكان بعد البابا فرنسيس، ويصل بيروت الأحد المقبل، حيث سيكون له مسعى سياسي إضافة الى الجانب الرعوي.

 

على صعيد آخر، توقع مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان يكون هناك تحرك بزيارة قيادات سياسية الى قطر خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

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