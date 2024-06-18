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نتنياهو لهوكشتاين: الى ما وراء الليطاني او الحرب

18
JUNE
2024
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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

مع ترقب وصول الموفد الأميركي ايموس هوكشتاين الى بيروت اليوم بعد محادثاته امس في "إسرائيل" في مهمة تسابق التصعيد الميداني على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية لم تظهر معطيات مشجعة او مرنة في شأن نجاحه في تبريد الجبهة خصوصا ان حزب الله استبق وصوله بتكرار مقولة ربط التهدئة على الحدود الجنوبية بوقف الحرب في غزة كما برفضه أي منطقة عازلة ينسحب منها عن الخط الأزرق، مع ان بعض التقارير الغربية تحدث عن مفاوضات غير مباشرة اجراها هوكشتاين قبل توجهه إلى إسرائيل ولبنان مع حزب الله عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري.

 

كما ان المؤشر السلبي الاخر من جانب إسرائيل برز من خلال ما نقله الإعلام الإسرائيلي عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلبه من هوكشتاين نقل رسالة محددة الى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مفاده اما انسحاب حزب الله الى ما وراء الليطاني الان واما الحرب.

 

وكان مسؤولون إسرائيليون كشفوا في وقت سابق عن زيارة هوكشتاين إلى إسرائيل في محاولة لمنع التصعيد بين إسرائيل وحزب الله من التحول إلى حرب شاملة، وفق موقع "آكسيوس". ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصادر ان "هوكشتاين أجرى محادثات غير مباشرة مع حزب الله بوساطة الرئيس بري". وأشارت المصادر، إلى أن "الأطراف تناقش التوصل لاتفاق مبدئي لإنهاء الأعمال العدائية يكون مرتبطا بوقف إطلاق النار في غزة". وأفادت الصحيفة، بأن "هوكشتاين وحزب الله ناقشا التوصل لاتفاق ينهي التوتر مع إسرائيل".

النهار
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