نتنياهو لهوكشتاين: الى ما وراء الليطاني او الحرب

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

مع ترقب وصول الموفد الأميركي ايموس هوكشتاين الى بيروت اليوم بعد محادثاته امس في "إسرائيل" في مهمة تسابق التصعيد الميداني على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية لم تظهر معطيات مشجعة او مرنة في شأن نجاحه في تبريد الجبهة خصوصا ان حزب الله استبق وصوله بتكرار مقولة ربط التهدئة على الحدود الجنوبية بوقف الحرب في غزة كما برفضه أي منطقة عازلة ينسحب منها عن الخط الأزرق، مع ان بعض التقارير الغربية تحدث عن مفاوضات غير مباشرة اجراها هوكشتاين قبل توجهه إلى إسرائيل ولبنان مع حزب الله عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري.

كما ان المؤشر السلبي الاخر من جانب إسرائيل برز من خلال ما نقله الإعلام الإسرائيلي عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلبه من هوكشتاين نقل رسالة محددة الى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مفاده اما انسحاب حزب الله الى ما وراء الليطاني الان واما الحرب .