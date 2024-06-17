مسؤول إسرائيلي: التركيز سيتحول إلى لبنان في الأسابيع المقبلة!

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قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو حلّ حكومة الحرب في البلاد.



وأضاف المسؤول في حديث لِـCNN، أن "مجلس الوزراء الأمني سيواصل اتخاذ القرارات المتعلقة بأمور الحرب"، موضحا أن "نتنياهو سيعقد اجتماعات أصغر حجما بشأن الأمور الحساسة".



وأشار الى، اننا "ننتظر ما سيطرحه مبعوث بايدن بشأن الجبهة الشمالية".

وأردف، "نريد استنفاد وساطة أميركا للتهدئة في الشمال قبل الحل العسكري".



وأكد المسؤول، ان "التركيز سيتحول بالضرورة إلى لبنان في الأسابيع المقبلة".



ولم يتضح على وجه التحديد من الذي سيتشاور معه نتنياهو بشأن الأمور المتعلقة بالحرب في غزة.



ويأتي قرار نتنياهو بعد أن أعلن زعيم المعارضة، بيني غانتس انسحابه من حكومة الحرب، الأسبوع الماضي، وطلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الانضمام إليها.



وجرى تشكيل حكومة الحرب بعد خمسة أيام من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس. ولم تضم نتنياهو وغانتس فقط، بل ضمت أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت.



كما شارك سياسيون آخرون مثل غادي أيزنكوت ورون ديرمر كمراقبين في حكومة الحرب.