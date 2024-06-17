ارتفاع بالحرارة والرطوبة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان يكون الطقس غدا الثلاثاء قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال ودون تعديل على الساحل وعودة ظاهرة الانقلاب الحراري، كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر. يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة خاصة على الساحل، ومن المتوقع ان تعود درجات الحرارة للارتفاع يوم الثلاثاء تحت تأثير كتل هوائية حارة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29 وفي زحلة بين 16 و 32.

تحذير:نرجو من المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة والحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الإثنين:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ودون تعديل في الداخل، كما تنشط الرياح احيانا و يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة خاصة في الفترة المسائية حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي. الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال ودون تعديل على الساحل وعودة ظاهرة الانقلاب الحراري، كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر. يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة و رؤية سيئة. الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة و ظهور طبقات من الغبار في الاجواء و نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة بدءا من ارتفاعات منخفضة . الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وانخفاضها على الجبال وغبار في الاجواء كما ترتفع نسبة الرطوبة مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 18 الى 29 درجة، في الداخل من 19 الى 36 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10و 25 كم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين % 55% 75.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج احيانا.حرارة سطح الماء: 26.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,51 .