بالصورة- عمرو دياب في ضيافة ميقاتي.. ما كواليس اللقاء؟

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التقى الفنان المصري عمرو دياب، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، قبل حفله الغنائي الذي أقيم في العاصمة بيروت يوم السبت الماضي.

ونشر دياب صورة عبر خاصية "ستوري" تجمعه بميقاتي، وكتب: "سررت بلقاء رئيس وزراء لبنان السيد نجيب ميقاتي".

وبعد الحفل قال دياب في منشور عبر منصة "إكس": "بيروت، أنت تعرفين دائما كيف تحتفلين وتستمتعين بالحياة، كانت طاقة الجمهور الليلة الماضية لا تصدق، شكرا لك بيروت على هذه الليلة الرائعة. إلى أن نلتقي مجددا".

وبحسب موقع "الجديد"، أعرب ميقاتي عن ترحيبه بدياب وأشاد بجهوده في تعزيز السياحة في لبنان، مشيرا إلى الإقبال الكبير على الحفل الذي نفدت تذاكره قبل أسبوع من موعده.

إلى ذلك، أحيا دياب حفلا ضخما وسط بيروت، حضره 22 ألف شخص، وقال باللهجة اللبنانية "أنا مبسوط جدا إني أجي هون وأشوفكن وإنشاء الله نقضي وقت حلو سوا".

والحفل هو الثاني لدياب خلال أقل من عام، فقد أحيا العام الماضي حفلا ضخما في الموقع نفسه حضره 18 ألف شخص.