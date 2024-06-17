الموسم السياحي ينطلق بقوة في المناطق اللبنانية كافة... التفاصيل

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الأنباء الكويتية: يستمر لبنان في تحدي الصعوبات ويفتتح الموسم السياحي رسميا يوم الاثنين الواقع فيه الأول من يوليو المقبل من «بيروت يخت كلوب» في خليج القديس جاورجيوس المعروف حاليا بـ «خليج الزيتونة». ويطلق وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار الحملة الوطنية للسياحة بعنوان «مشوار رايحين مشوار»، برعاية رئيس الحكومة وحضوره.

وكان الموسم السياحي انطلق بقوة في المناطق اللبنانية كافة، عدا الجنوب، بتسجيل إقبال كبير على بيوتات الضيافة وإقامة مهرجانات خاصة بالمدن والبلدات والقرى تباعا. فيما تشهد المنتجعات السياحية البحرية حركة كثيفة تصل إلى شاطئ صور الرملي، وتتوقف قبل بلوغ منتجعات بلدة الناقورة الساحلية الحدودية، التي كانت قد شهدت حركة لافتة في الأعوام الأخيرة.