السلطات اللبنانية تكثف اتصالاتها لوقف الاندفاع إلى توسيع القتال

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الأنباء الكويتية: في معلومات خاصة أخرى، ان السلطات الرسمية اللبنانية تكثف اتصالاتها الديبلوماسية لوقف الاندفاع إلى توسيع القتال بين إسرائيل و«الحزب». إلا أنها في المقابل، تؤكد على حق لبنان في المقاومة، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية، واحتلال قسم من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وعدم تثبيت النقاط الحدودية وفق الخط الأزرق الذي أقره المبعوث الأممي السابق تيري رود لارسن.

كما تركز السلطات الرسمية اللبنانية، على استهداف إسرائيل المدنيين اللبنانيين في أرواحهم وممتلكاتهم، والقضاء على المحاصيل الزراعية السنوية من تبغ وزيتون وحمضيات، وإلحاق أضرار بالتربة جراء استخدام قذائف مزودة بمادة الفوسفور الأبيض المحظورة دوليا، فضلا عن القنابل العنقودية.