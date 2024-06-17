هوكشتاين لم يطلب أي موعد له مع المسؤولين في بيروت

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الأنباء الكويتية: دخلت البلاد في إجازة عطلة عيد الأضحى المبارك، فحل الهدوء والمعايدات لدى أهل السياسة، فيما بقي الوضع الميداني في الجنوب نسيج وحده وفق معادلة توازن القوى بين إسرائيل وحزب الله، والتي فرضت على كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الطاقة أموس هوكشتاين الحضور على عجل يوم الإثنين إلى تل أبيب لرأب الصدع ومنع التدهور باتجاه حرب موسعة تهدد إسرائيل بشنها على لبنان.

ولا يستبعد أن يزور هوكشتاين بيروت في ضوء نتائج محادثاته في تل أبيب، وفيما لم يتم طلب أي موعد له مع المسؤولين في بيروت، قال مصدر مطلع لـ «الأنباء» انه يمكن أن تدرج هذه المواعيد قبل ساعات من الاجتماع.