الخارجية الإيرانية دانت بيان الترويكا الأوروبية: يتضمن مزاعم كاذبة حول البرنامج النووي السلمي لإيران

A + A -

دانت وزارة الخارجية الإيرانية بيان الترويكا الأوروبية، وقالت انه "يتضمن مزاعم كاذبة حول البرنامج النووي السلمي لإيران".

واكدت ان" البرنامج النووي الإيراني سلمي ولا مكان للسلاح النووي في العقيدة العسكرية الإيرانية".

واشارت الخارجية الإيرانية الى ان "الترويكا الأوروبية تتحمل المسؤولية إزاء ما وصل إليه الاتفاق النووي"، مؤكدة" التزام طهران مواصلة التعاون مع الوكالة الذرية في إطار القوانين الدولية".

وقالت ان " إيران ستواصل مشروعها النووي وفق معايير معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية"، بحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.