تحذير من التعرض لأشعة الشمس... اليكم طقس الايام المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الساحل، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح احيانا، وظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة خاصة على الساحل، ومن المتوقع ان تعود درجات الحرارة للارتفاع يوم الثلاثاء تحت تأثير كتل هوائية حارة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29 وفي زحلة بين 16 و 32.

تحذير: نرجو من المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة والحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، وانخفاض في نسبة الرطوبة على الساحل مع رياح ناشطة أحيانا تؤدي إلى تلطيف الأجواء وبالتالي تخفيف الشعور بالحر، كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الساحل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح احيانا، وظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، وعودة ظاهرة الانقلاب الحراري، كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، يتشكل ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، كما يتشكل الضباب بدءا من ارتفاعات منخفصة في الفترة الصباحية والمسائية ما يؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانا .

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 33 درجة، فوق الجبال من 21 الى 30 درجة، في الداخل من 20 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10و 35 كم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات المتوسطة مساء بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين 50% 75%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 27 درجة.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,51.