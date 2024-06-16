في بحر “العبدة”... شاب يقضي غرقا!

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قضى شاب من مواليد العام 2003 غرقاً أثناء ممارسته هواية السباحة على شاطئ العبدة-عكار.

وتم نقل جثته الى مستشفى الخير في المنية.

وحذرت اليوم المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من خطر ارتفاع الأمواج وسرعة حركة التيارات البحرية.

وجاء في بيانها: “نظراً لما يشهده الشاطئ اللبناني اليوم من ارتفاع الأمواج وسرعة لافتة في حركة التيارات البحرية بتأثير من تسارع حركة المد والجزر، فإن المديرية العامة للدفاع المدني تلفت انتباه المواطنين والمقيمين والسائحين الى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة عند التوجه إلى الشاطئ، سيما بعد أن تكررت حوادث الغرق في الاونة الأخيرة”.