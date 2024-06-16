رد عنيف لجمعية "أموالنا لنا": هذا ما حققناه في "دكانة" غادة عون أما أنتم فماذا حققتم في قصوركم؟!

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عقدت جمعيه "اموالنا لنا" اجتماعا الجمعه في 14 حزيران 2024 للتباحث في مجمل قضايا المودعين ولا سيما التجني الذي سيق و يساق منذ حوالي الاسبوعين ضد الجمعية والبعض من اعضائها.

ورداً على حملات التجنّي أخذت الجمعيه قرار الرد بعد هذا التريث، لان وقاحة وقلّة معرفة البعض عن مواضيع يتكلّمون ويكتبون عنها اضحت واجباً، كي لا يظن اهل الباطل والتعدي والافتراء انهم على حق في ظل سكوت اهل الحق.

على ضوء ان اصحاب المنافع من المصارف هم كثر وعلى جميع الاصعدة، ردنا سيكون على الجميع من خلال الرد على بعض ما ورد في مواقع لا اساس لها من الواقعية:

اولا :منهجية جمعية "اموالنا لنا".

جمعية "اموالنا لنا" هي جمعية مودعين تعنى بقضايا المودعين والسعي الدؤوب لاسترجاع اموالهم كاملة بعملة الايداع وبفترة زمنية محددة.

من مؤسسي الجمعية محاميات، فكنّ يكلّفنَ من بعض المودعين برفع كافة انواع الدعاوى المدنية والشكاوى الجزائية والاخبارات بوجه المصارف والمصرفيين وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان وافراد من عائلته ، لمحاولة استعادة اموال الموكلين او ما تمكن منها، وضمان هذه الودائع ومحاولة اكتشاف تفاصيل تساعد على فضح تفاصيل من جريمة سرقة العصر.

هذا الواقع البسيط الموضوعي الطبيعي المؤلف من ضحية ومحاميها وقاضي وصفه كاتب هذه المقالات ب"دكانه غادة عون".

يا هذا، سنقول لك ولامثالك ماذا فعلت دكانه غاده عون:

١- اعطت امل للمودعين بإمكانيه استرجاع اموالهم.

٢- اعطت الحياة للمودع الذي هو بحاجه الى علاج و مستشفى ودواء .

٣-اعطت امل للمودع الذي هو بحاجه ان يدفع اقساط اولاده المدرسيه.

٤- اعطت امل للمودع الذي يتوق لاطعام اولاده.

٥- اعطت امل لمن يتعرّض لعملية ابتزاز من المصرف فيقفل له حسابه محولا اياه الى ورقة لا قيمة لها.

٦- اعطت امل لمن يقول له المصرف باستهزاء : وبعدك ما سيّلت شيكات؟؟!!

٧- اعطت امل بالحياة وبالحقوق الاساسية في بلد كل شيء يموت فيه.

٨-اضافة الى انها منعنت المصارف من تهريب عقاراتها، والاهم انها

كشفت تحاويل وسحوبات بمئات الملايين ممن يمنع عليهم التحاويل والسحوبات وممن يقتضي عليهم مراقبة المصارف،

وهذا من شأنه زيادة سيولة المصرف، اذ يفترض عليهم ان يعيدوها وبالتالي ذلك سيعود بالفائدة على المودع وايضا على كافة المودعين في هذا المصرف.

٩- ببطء استعملت وزناتها و اعطت أمل لكل مستضعف وكل ضحية.

١٠- اعطتنا دروساً في البطولة والتمسك بالحق حتى لو كنا وحيدين في المعركة.

١١- اخيراً وليس اخراً، حملت المسبحة وصلّت انجيلها وحكمت بعدل باسم الشعب اللبناني .

هذه بعض الانجازات من لائحة تطول في دكانه غاده عون.

اما انتم فماذا فعلتم:

دولتكم ونظامكم ومصارفكم واعلامييكم غب الطلب وكتابكم المأجورين ملفقي الاكاذيب وقضاءكم الذي تتكلمون باسمه وتبيّن انه براء منكم، فعلتم الاتي:

١- "يأستم" شعباً بأكمله افقرتم شعباً بأكمله

٢- سرقتم نوم الليل من شعبكم

٣- ابكيتم امهات لانهن لا يستطعن اطعام ابنائهن.

٤- زرعتم البؤس والخوف في عيون الاباء لخوفهم من مستقبل قاتم

٥- سرقتم تقاعد المجتمع المدني والعسكري وكل من يمكن ان تطاله يدكم،

٦- سرقتم احلام الاطفال ومستقبلهم

٧- فجرتم عاصمتنا ،وجعلتمونا غرباء في وطننا الجريح …

هذه هي عيّنة عن انجازاتكم ايها المتآمرون .

نقول لكم ولامثالكم من الابواق المأجورة، لن تستطيعوا ان تفهموا معنى التضحيات والاخلاق والنضال والعمل دون كلل وبرحمة الله لانه في دولتكم مصالحكم الشخصيه هي معياركم، اما في دكانتنا فكتاب الله وضميرنا هما معيارنا.

وتبقى نقطه تنويهية، فلاول مرة في حياتنا نقرأ مقالات ان الضحيه تبتز وتجرجر وتحصّل مالها على حساب بقيّه الضحايا، وتصطاد من السارق ، يعني البنوك.

ايها المفترين موعدنا معكم في القريب العاجل وسيف العدالة سيطالكم احقاقاً للحق الصارخ.