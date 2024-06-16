التصعيد في الجنوب هو بمنزلة مد وجزر يفرضه واقع الميدان

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الأنباء الكويتية: كانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت ان الجيش الإسرائيلي أوصى القيادة السياسية بضرورة إنهاء الحرب في رفح بسرعة والتقدم للهجوم على لبنان.

من جهته، عبر الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة مرجان حق، «عن القلق الشديد من التصعيد الأخير على الحدود اللبنانية»، مشيرا إلى ان الوضع ينذر بتفجر صراع إقليمي. ودعا إلى «خفض التصعيد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس».

غير أن خبراء قالوا لـ «الأنباء» ان التصعيد هو بمنزلة مد وجزر يفرضه واقع الميدان، وذكروا ان الجميع يلتزم بقواعد الاشتباك، ولا أحد يريد الذهاب بعيدا في الحرب، وهذا يعني بقاء الوضع محكوما بما ستؤول إليه الحرب في غزة.