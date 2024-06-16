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هوكشتاين إلى "إسرائيل"...

16
JUNE
2024
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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

قد يتمثل المؤشر الأكثر جدية الى تصاعد أخطار نشوب حرب واسعة بين "إسرائيل" وحزب الله في لبنان بتكثيف حركة الزيارات واللقاءات الأميركية الإسرائيلية على نحو يعكس التواصل الاستثنائي بين الجانبين في شأن الجبهة اللبنانية - "الإسرائيلية" تحديداً ولو مترابطة مع تطورات حرب غزة.

 

فالأيام الأخيرة أبرزت صعود الاهتمام الأميركي بالواقع الميداني المتفجّر على جبهة الجنوب اللبناني وتقدمه في أولويات الإدارة الأميركية بشكل لافت على خلفية تصعيد التحذيرات الأميركية من اشتعال حرب واسعة في لبنان.

 

وإذ يبرز هذا التطور من خلال ايفاد كبير مستشاري الطاقة للرئيس الأميركي ايموس هوكشتاين الاثنين المقبل إلى إسرائيل فان الكشف عن زيارة قريبة مفاجئة لوزير الدفاع الإسرائيلي لواشنطن تتصل بخطر الحرب في لبنان أضفى دلالات ساخنة وطارئة على الأجواء المشدودة التي تحكم واقع الجبهة اللبنانية الإسرائيلية في الفترة الأخيرة رغم كل الشكوك بل واستبعاده أي حرب واسعة تقدم عليها إسرائيل من جانب حزب الله.

النهار
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