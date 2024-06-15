الجيش: توقيف ٤ مواطنين و١٧ سوريًا ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

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ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًا منها دورية من مديرية المخابرات ٢١ شخصًا وفقًا لما يلي:

- دهم منزل المواطن (ح.ا.) في منطقة حي السلم - بعبدا، وتوقيفه كونه مطلوبًا لإطلاقه النار على شخص وإصابته.

- توقيف المواطن (ع.ا.) في منطقة المصيدة - عرسال كونه مطلوبًا لإقدامه على الاتجار بالأسلحة الحربية.

- توقيف المواطن (ع.ا.) في بلدة حربتا - البقاع لحيازته أسلحة حربية.

- توقيف المواطن (ع.ح) في منطقة باب الرمل - طرابلس لتورطه في إشكال تخلله إطلاق نار ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين، وضبط في حوزته مسدس حربي.

- توقيف ١١ سوريًا في بلدة شدرا - عكار لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

- دهم منازل مطلوبين في بلدة نيحا - البقاع وتوقيف ٦ سوريين لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية.



وقد سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.