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"عرض للملفات ومشاريع القوانين التي سعى النائب إلى تحقيقها"..لقاء من تنظيم هيئة المعلقة-الكرك في التيار مع النائب ادغار طرابلسي

15
JUNE
2024
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نظمت هيئة المعلقة-الكرك في التيار الوطني الحر لقاءً حواريًا مع عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الدكتور إدغار طرابلسي، بحضور النائب سليم عون ومنسق قضاء زحلة ابراهيم أحمراني وأمين سر مجلس القضاء قزحيا الزوقي ومسؤول الماكنة السياسية للإنتخابات النيابية الخبير التربوي كميل شديد وأعضاء مجلس وهيئة القضاء، وحشد من المناصرين والتياريين.

تناول اللقاء عرضًا للملفات ومشاريع القوانين التي سعى النائب طرابلسي إلى تحقيقها، وشؤونًا تربويّة.

وتحدّث طرابلسي عن القوانين التي تمّ إقرارها، ومن ضمهنا البطاقة التربوية التي تحول دون الحصول على شهادات مزورة.

وأثار الحاضرون ملفات الجامعة اللبنانية، وملف عائدات الـpcr. وكشف طرابلسي عن مشاريع لإعادة ترميم وتأهيل بعض المدارس الرسمية.
وجرى بحث في الزيادات الكبيرة في الأقساط المدرسية للعام المقبل، داعيًا الأهل للمشاركة بلجان الأهل والاطلاع على ميزانية المدرسة.

وتخلل اللقاء بعض المداخلات للاستفسار حول تعويضات نهاية الخدمة للأساتذة والمعلمين.

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