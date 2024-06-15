ما جديد اخر المعطيات حول ما حصل بين ميرنا الشالوحي ومرفأ بيروت؟

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افاد مراسل OTV بأن التحقيقات الاولية التي تجريها مديرية المخابرات مع غسان الصايغ قاتل المجند في الجيش اللبناني في محيط مرفأ بيروت كشفت وبحسب معلومات OTV بان لا اسباب سياسية او عقائدية لارتكاب الجريمة

القاتل وبحسب معلومات OTV مدمن على المخدرات واشار الى انه بحاجة الى سلاح من اجل حماية نفسه كما ادعى

معلومات OTV تشير الى ان تحليل داتا كاميرات المراقبة بمحيط تنفيذ الجريمة ساهم في تحديد هوية القاتل حيث تم تتبع اثره من الصور المرصودة له

المعلومات تؤكد بأن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تحركت بسرعة فور وقوع الجريمة نظرا لتداعياتها الخطيرة عند الرأي العام حيث تشير معطيات OTV الى تحرك ٥ مجموعات من مخابرات الجيش اللبناني بالتزامن عمدت الى مداهمة ٤ اماكن مشتبه بتردد القاتل اليها ووصلت الى طرابلس بحثا عن المطلوب

التحقيقات تشير الى ان الاخير سرق بوقت سابق المسدس (تركي الصنع) الذي نفذ فيه جريمة قتل العسكري من داخل احدى السيارات

معلومات OTV تشير ايضا الى ان المداهمات بحثا عن القاتل نتج عنها توقيف ايضا اثنين من بين رفاقه يتعاطون المخدرات ايضا وقد تبين مساهمة احدهم في شراء الادوات التي كان يملكها القاتل في الجعبة كالفأس من محلات امتعة الصيد

اما لدى السؤال حول تمرس الاخير بإستعمال السلاح خاصة ال م ١٦ الذي اشتبك بها بعد سرقتها من الجندي المغدور فتشير المعطيات الى ان الاخير اعتاد على اجراء رمايات واستعمال السلاح في اميركا خلال سفراته اليها كونه يحمل جنسيتها

عملية القاء القبض على القاتل اظهرت حرصا شديدا من قبل المجموعات الخاصة من مخابرات الجيش التي تولت مهمة القاء القبض على القاتل على ابقائه على قيد الحياة خدمة للتحقيقات ومعرفة الاهداف الحقيقية التي دفعته الى تنفيذ الجريمة كما حرص على عدم سقوط اي اصابات من بين المدنيين خاصة وان الاخير تمترس في مكان حيوي ومزدحم بالمدنيين كما بجانب الاوتستراد في وقت الذروة.