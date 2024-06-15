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يوسف بك كرم على درب القداسة...خبر سار اعلنته الابرشية المارونية

15
JUNE
2024
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صدر عن الإبرشية البطريركية المارونية نيابة إهدن – زغرتا البيان التالي:

 

بِفرح كبير نزّف إلى أبناء رَعيتنا إهدن-زغرتا وإلى جميع أبناء الكنيسة المارونية في لبنان وبلاد الإنتشار وجميع اللبنانين خبر موافقة أباء سينودوس الأساقفة الموارنة على تقديم طلب فتح دعوى تطويب يوسف بك كرم إلى مجمع دعاوى القديسين في روما المتوفّي في رائحة القداسة.

نسال الله، أنّ يمنحنا روح الحكمة والقوة لنُحقق مشيئىته في هذا الشأن ويكون ابن إهدن قدوة ومثالا وشفيعا للذين يَعملون في الشان الوطني. كما نَسأل الله أيضا حِماية لبنان الذي ضحى في سَبيله يوسف بك كرم ليكن وطن الرسالة والقداسة.

 

إننا نتقدّم بالشكر من صاحب الغبطة والنيافة الكرادينال مار بشارة بطرس الراعي وأباء سينودوس أساقفة كنيستنا المارونية على تجاوبهم مع إلتماس صاحب السيادة المطران جوزف نفّاع، النائب البطريركي العام في إهدن-زغرتا ومع كهنة رعيّة إهدن-زغرتا على طلب السماح لفتح ملف دعوى التطويب. كما نشكر كلّ الذين يعملون ويضحّون ماديًّا ومعنويّا في سبيل إظهار "قداسة" يوسف بك كرم.

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