living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

" انخفاض تدريجي بالحرارة والرطوبة"...اليكم حال الطقس يوم غد

15
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد، قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل بينما تبقى فوق معدلاتها في الداخل وفوق الجبال كما تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل ويخف الشعور بالحر كما تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة والرطبة والتي تأثيرها خاصة على المناطق الجبلية والداخلية مع  نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر الشديد حتى يوم غد الأحد  حيث تنحسر تدريجيا وتنخفض  درجات الحرارة  والتي تعود الى معدلاتها  الموسمية على الساحل مع انخفاض بنسبة الرطوبة ويخف الشعور بالحر ومن المتوقع ان تعود درجات الحرارة للارتفاع يوم الثلاثاء. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30 ، طرابلس بين 20 و 29 وفي زحلة بين 16 و 32.

تحذير: نرجو من المواطنين عدم  التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة والحذر من انتشار الحرائق  في المناطق الداخلية والحرجية مع ضرورة الاكثار من شرب المياه مع التنبه الى عدم ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال داخل السيارات المقفلة.

- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم السبت صاف الى قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر وتسوء الرؤية على المستويات المنخفضة كما تنشط الرياح احيانا. الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل بينما تبقى فوق معدلاتها في الداخل وفوق الجبال كما تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل ويخف الشعور بالحر كما تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. الإثنين:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها في المناطق الجبلية بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية مع رياح ناشطة احيانا كما يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة. الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالارتفاع خاصة في الداخل على الجبال كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: 24 الى 36 درجة، فوق الجبال من 24 الى 34 درجة، في الداخل من 23 الى 39 درجة.
- الرياحح السطحية:  جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10و 35 كم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المستويات المنخفضة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين % 65  % 90 .

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج .

- حرارة سطح الماء: 27 درجة.

- الضغط الجوي:  755 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 05,27  ساعة غروب الشمس: 19,51 .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   