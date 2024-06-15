درجات الحرارة فوق معدلاتها ب8 درجات...!

A + A -

لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة والرطبة، والتي أدّت إلى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، ممّا زاد من الشعور بالحرّ الشديد مع درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود الـ8 درجات في المناطق الداخلية.

وتستمرّ هذه الموجة الحارّة حتى يوم غد الأحد، إذ تنحسر تدريجياً وتنخفض درجات الحرارة والتي تعود إلى معدّلاتها الموسمية على الساحل، مع انخفاض بنسبة الرطوبة ويخف الشعور بالحرّ، ومن المتوقّع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع يوم الثلاثاء.

تحذير للمواطنين بعدم التعرّض لأشعة الشمس في ساعات الذروة، والحذر من انتشار الحرائق في المناطق الداخلية والحرجية، مع ضرورة الإكثار من شرب المياه. إضافة إلى التنبّه لعدم ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال داخل السيارات المقفلة.

الطقس المتوقّع في لبنان:

السبت: صافٍ إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها خاصة على الجبال وفي الداخل والتي تلامس الـ40 درجة في الظل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ممّا يزيد من الشعور بالحرّ، وظهور طبقات خفيفة من الغبار. كما تسوء الرؤية على المستويات المنخفضة وتنشط الرياح احياناً اعتباراً من بعد الظهر.

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل، بينما تبقى فوق معدلاتها في الداخل وفوق الجبال كما تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل ويخف الشعور بالحرّ. كما تنشط الرياح أحياناً ويتكوّن الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.



الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها في المناطق الجبلية و الداخلية مع رياح ناشطة أحياناً. كما يتشكّل الضباب الكثيف على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالاً مع عودة درجات الحرارة بالارتفاع خاصة في الداخل وفوق الجبال. كما يتشكّل الضباب على المرتفعات.

الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

الانقشاع: متوسّط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل:

بين 70 و90 في المئة

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء: 27°م.