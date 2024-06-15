عناوين الصحف ليوم السبت 15 حزيران 2024

الأخبار
ـ تعطّل المفاوضات مجدّداً: الحرب نحو مفترق حاسم
ـ معضلة العدو المركّبة: كيف نستمر في غزة ونعطّل جبهة لبنان؟
ـ 300 إصابة هذا العام: جيران الزوق يتوارثون السرطان «أباً عن جدّ»
ـ استباحة نهر الكلب من أجل 65 ألف دولار
البناء
ـ استطلاعات الرأي: نتنياهو ينال 17% في الكيان.. وحماس 75% من الفلسطينيين
ـ سجال بين وزارتي الخارجية والحرب في الكيان حول الشراكة الفرنسية في التهدئة
ـ هيئة البث: نتجه نحو اتفاق مع غزة باعتباره الطريق الوحيد لتهدئة جبهة الشمال
الجمهورية
ـ التصعيد جنوباً لا يتخطى موانع الحرب
ـ «العمليات الامنية» بدلاً من الحرب «المرفوضة»!
ـ من يبدأ الحرب الشاملة؟
ـ الأوادم قادرون على إعادة الازدهار
ـ تراجع الآمال بالتوصّل الى وقف النار في غزة
ـ بوتين يحدّد شروطاً لبدء مفاوضات السلام مع اوكرانيا
اللواء
ـ أيام فاصلة بعد الأضحى: بايدن يوفد هوكشتاين لإخماد نيران الشمال
ـ شكوى لبنانية ضد إسرائيل لتدميرها القطاع الزراعي.. وتكليف وزير العدل مراسلة فرنسا لإستعادة عبدالله
ـ أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات اليوم
ـ جيش الاحتلال يُمهل نتنياهو أسبوعين لإنهاء حرب غزة
ـ مجموعة الـ7 لإطلاق يد الأونروا في القطاع.. و«حماس» تكشف عن مقتل أسيرين
الديار
ـ مسؤول في حزب الله لـ«الديار»: لا حرب شاملة رغم التهديد والعويل «الاسرائيلي»
ـ الكتائب تريد حوارا بناء واوساط المقاومة تنعي المبادرات الرئاسية
ـ القوات اللبنانية: نرفض استغلال الشغور الرئاسي لتكريس اعراف جديدة