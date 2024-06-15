عناوين الصحف ليوم السبت 15 حزيران 2024

A + A -

الأخبار

ـ تعطّل المفاوضات مجدّداً: الحرب نحو مفترق حاسم

ـ معضلة العدو المركّبة: كيف نستمر في غزة ونعطّل جبهة لبنان؟

ـ 300 إصابة هذا العام: جيران الزوق يتوارثون السرطان «أباً عن جدّ»

ـ استباحة نهر الكلب من أجل 65 ألف دولار

البناء

ـ استطلاعات الرأي: نتنياهو ينال 17% في الكيان.. وحماس 75% من الفلسطينيين

ـ سجال بين وزارتي الخارجية والحرب في الكيان حول الشراكة الفرنسية في التهدئة

ـ هيئة البث: نتجه نحو اتفاق مع غزة باعتباره الطريق الوحيد لتهدئة جبهة الشمال

الجمهورية

ـ التصعيد جنوباً لا يتخطى موانع الحرب

ـ «العمليات الامنية» بدلاً من الحرب «المرفوضة»!

ـ من يبدأ الحرب الشاملة؟

ـ الأوادم قادرون على إعادة الازدهار

ـ تراجع الآمال بالتوصّل الى وقف النار في غزة

ـ بوتين يحدّد شروطاً لبدء مفاوضات السلام مع اوكرانيا

اللواء

ـ أيام فاصلة بعد الأضحى: بايدن يوفد هوكشتاين لإخماد نيران الشمال

ـ شكوى لبنانية ضد إسرائيل لتدميرها القطاع الزراعي.. وتكليف وزير العدل مراسلة فرنسا لإستعادة عبدالله

ـ أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات اليوم

ـ جيش الاحتلال يُمهل نتنياهو أسبوعين لإنهاء حرب غزة

ـ مجموعة الـ7 لإطلاق يد الأونروا في القطاع.. و«حماس» تكشف عن مقتل أسيرين

الديار

ـ مسؤول في حزب الله لـ«الديار»: لا حرب شاملة رغم التهديد والعويل «الاسرائيلي»

ـ الكتائب تريد حوارا بناء واوساط المقاومة تنعي المبادرات الرئاسية

ـ القوات اللبنانية: نرفض استغلال الشغور الرئاسي لتكريس اعراف جديدة