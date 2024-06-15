living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم السبت 15 حزيران 2024

15
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء

قال خبير في شؤون كيان الاحتلال إن استطلاع الرأي الأخير الذي أجرته صحيفة معاريف يظهر تقارباً بين وضعي بنيامين نتنياهو وبيني غانتس بوضعية 21 مقعداً لكل منهما في الكنيست، مع صعود تكتل ثالث على حساب الإثنين لتحالف نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان بحجم مماثل يشير الى حجم التشظي حيث الكتلة الكبيرة تمثل ثلث الغالبية اللازمة لتشكيل حكومة. بينما يقول استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة الدراسات والبحوث السياسية والمسحية الفلسطينية بتمويل أوروبي إن شعبية حماس وقوى المقاومة تعاظمت فهي 62% لحماس وحدها و80% للمقاومة و80% لتأييد طوفان الأقصى، ما يعني ان اليوم التالي للحرب هو بداية فك وتركيب للمشهدين الفلسطيني والإسرائيلي باتجاهين متعاكسين تجاه القوى التي تقود الحرب اليوم.


قال مصدر سياسي إن الصفعة التي تلقاها الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون من كيان الاحتلال برفضه شريكا في لجنة ثلاثية أميركية فرنسية إسرائيلية للتهدئة على الحدود مع لبنان تليق بـ “سمسار الدور” الذي يلعب على الحبال؛ وقد تصرّف في اليوم الأول بعد طوفان الأقصى كمن جاء يتبارك من بنيامين نتنياهو وراح يزايد عليه بالدعوة لحلف عالمي للقضاء على المقاومة، وخصوصاً حركة حماس ثم عندما انتفض الشارع الفرنسي وشعر بتراجع شعبيته بدأ يتراقص للتملق للشارع فلم يعترض كما يرغب الكيان بمنع شركات الكيان من المشاركة في معرض الصناعات العسكرية في باريس، وهو في ملف لبنان يأتي بالتهديدات الإسرائيلية بذريعة الحرص وكل همّه تسول دور بعد خسارته الشعبية في الداخل ودور المستعمر لأفريقيا في الخارج.

 

الجمهورية
ـ على رغم الضربات الكثيفة التي وجّهها «حزب الله» الى إسرائيل، فإنه يحرص على التقيّد بمعادلة الردع واالمتناع من التدهور إلى حرب واسعة.
ـ يشكّك خبراء إسرائيليون في أن يكون لدى بلادهم قدرة وشرعية ودعم دولي يمكّنها من الانغماس في حرب واسعة مع لبنان.
ـ يتوقّع وصول أكثر من موفد إلى لبنان بعد عطلة العيد في محاولة لوقف التصعيد والبحث عن عناوين للتسوية.

 

اللواء

أبلغت جهات على خط الوساطة بين إسرائيل وحزب الله، أن الانزلاق إلى الحرب، سيخضع إلى معادلات جديدة كبرى، تشمل عموم عواصم الساحات المشتركة في عمليات «الإسناد».

أعرب خبراء نقديون عن تقديرهم لسياسة تراكم الاحتياط بالعملات الصعبة لدى مصرف لبنان، وانعكاس ذلك على عمل المصارف الجارية.

يدور لغط نيابي- سياسي حول رسالة الإنذار التي تلقاها لبنان من البنك الدولي لإستعادة ما دُفع من قرض لزوم تنفيذ سد بسري الذي توقف العمل فيه منذ العهد السابق.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   