اسرائيل تستعد لهجوم واسع على لبنان

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ادعت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، أن "قيادة الجبهة الشمالية تستعد لهجوم واسع على لبنان وتنتظر قرار القيادة السياسية".

وزعم المصدر أن "إسرائيل تحاول التوصل لاتفاق في ما يتعلق بالشمال ونجاح المساعي متعلق بحزب الله".

وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إنّ "أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن آموس هوكشتاين يصل لإسرائيل الاثنين سعيًا لمنع تحول التصعيد مع حزب الله لحرب شاملة"، وذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والعمليات العسكرية للحزب ضد المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية، تزامنًا مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأمس، أعلن الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ فرنسا والولايات المتّحدة الأميركيّة وإسرائيل ستعمل ضمن إطار "ثلاثي"، على خارطة طريق فرنسيّة هدفها احتواء التوتّرات على الحدود اللبنانية الجنوبية.