"الوقت قاتل"... معلوف: الحرب ليست عائقًا أمام استمرار الحياة السياسية

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كتب النائب السابق سيزار المعلوف عبر حسابه على منصة "اكس":

أتفهّم المعترضين من منطلق الحسابات الوطنية، والذين يتّهمهم البعض بتعطيل استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية. ولكن، بعيدًا عن وجهتي النظر تلك، الوقت قاتل والتعطيل الطويل الحاصل يوجب على الجميع التحلّي بالمسؤولية الوطنية من أجل انقاذ البلد الذي بات يعاني برأيي من أزمة نظام، والذي عطّل في الفترة الماضية بات لزامًا عليه اليوم ايجاد حلّ أكثر من غيره، وأنّ الحرب ليست عائقًا أمام استمرار الحياة السياسية لا بل فإن الحرب يجب أن تكون دافعًا أساسيًا لانتخاب رأس للدولة يفاوض باسمها ويتخذ القرارات في هكذا أوقات. مع الطائف نعم، ولكن أيضًا مع بعض التعديلات التي تحفظ لبنان واستمراريته.