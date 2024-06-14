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كوكايين داخل أكياس "نشا"... احباط عملية تهريب مخدرات احترافية في مطار بيروت!

14
JUNE
2024
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن توقيف الرأس المدبر لعصابة حاولت تهريب كميّة كبيرة من الكوكايين من البرازيل إلى لبنان بطريقة احترافيّة داخل أكياس "النّشا"، كما أوقفت أحد أفراد العصابة.

ولفت، في بلاغ، إلى أنّ "في إطار التنسيق بين قوى الأمن الدّاخلي والشرطة الإسبانيّة حول تهريب كميّة من المواد الممنوعة عبر حاوية مصدرها دولة البرازيل، ضُبطت في إسبانيا حاوية تحتوي في داخلها على حوالى /47/ كلغ من مادة الكوكايين مخبأة بطريقة احترافية داخل أكياس موضوعة داخل حاوية تحمل حوالى /20/ طن من اكياس النشا، وأكملت سيرها باتجاه مرفأ بيروت بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائيّة".

وأشارت إلى أنّه "بنتيجة المُتابعة من قبل المكتب المذكور، تمّ تحديد هويّة أحد أفراد عصابة تهريب المخدّرات، وتبّين أنّه يُدعى: ع. ن. (مواليد عام 1973، لبناني)".

وقالت المديرية: "بتاريخ 22/04/2024، نُصب كمين محكم له بالقرب من مرفأ بيروت. حيث تم توقيفه، وضبط بحوزته جميع المستندات المتعلّقة بالحاوية. وبتاريخ 28/04/2024، وبعد عملية رصد ومتابعة، تم تحديد هويّة ومكان تواجد الرّأس المدبر لعملية التّهريب في أحد مطاعم مدينة زحلة. حيث تم نصب كمين محكم له من قبل دوريات مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في زحلة وتوقيفه. وتبيّن أنّه يُدعى: ع. ج. (مواليد عام 1983، لبناني) وبتفتيشه، تم ضبط مسدس حربي بحوزته".

 وبحسب البلاغ، بالتحقيق معهما تبين ان (ع. ج.) هو أيضًا الرأس المدبر لعملية تهريب كبيرة لمادة الكوكايين تم ضبطها في شهر تشرين الاول من العام الفائت، والتي كانت مخبأة في داخل /4/ مستوعبات من السّماد الكيميائي.

وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

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