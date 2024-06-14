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هذا ما كشفه حجار من نيويورك عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة

14
JUNE
2024
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شدد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، على أهمية "الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة 2020 - 2030 التي أنجزتها الوزارة، والتي تؤسس لمجتمع دامج للجميع يقوم على العدالة والمساواة ويمنع التمييز تبعًا لما تتضمنها من أهداف وأولويات وتدخلات ومؤشرات تلتزم من خلال الدولة اللبنانية بتبني إجراءات تشريعية وإدارية لإنفاذ الحقوق والاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة كأشخاص أمام القانون يتمتعون بالآھلية القانونية على أسس متساوية، خاصة الأطفال"   كلام حجار في "المؤتمر الـ17 للدول الأطراف في إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المنعقد في نيويورك    ولفت إلى "أننا وضعنا خطة لمراكز تأمين حقوق المعوقين بحيث سيصبح عددها في العام 2025، 14 مركزًا، موزعة على الأراضي اللبنانية كافة، أي ضعف ما عليه اليوم، ليخفف عناء الانتقال لذوي الاحتياجات الخاصة".  وعلى هامش مشاركته في المؤتمر، التقى حجار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الكويتية أمثال الحويلة، وتم البحث في سبل التعاون بين الكويت ولبنان بالنسبة للبرامج والمشاريع التي تستهدف ذوي الإعاقة في البلدين.   كما التقى وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر شيخة بنت جاسم آل ثاني، حيث دار الحديث حول تطوير مذكرة التفاهم بين الوزارتين، وخاصة في ما يتعلق بقضايا الأسرة والإعاقة.

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