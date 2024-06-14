living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ عشية عيد الأضحى: لبنان بين حروب متواصلة وجرائم مريبة وانتظار تفعيل المشاورات الرئاسية!

14
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يتحضر لبنان لاستقبال عيد الأضحى فيما النار تزداد اشتعالاً في جنوبه. والنار هذه، تعني نار الحرب والقذائف والغارات، ولكن هناك نار الحقد الإسرائيلية التي تتمثل باللجوء إلى أساليب بدائية استعملت من آلاف الأعوام، لإحراق أحراج الجنوب وبساتنه ومواسمه الزراعية. وإن دلت هذه الحرب المتواصلة على شيء، فإلى الأفق المظلم الذي يحيط بلبنان وجنوبه واقتصاده المُدمَّر والمُنهك.
وليلاً، واصلت إسرائيل جرائمها باستهداف المدنيين في جناتا قضاء صور مع سقوط شهيدتين، فيما تواصلت اليوم عمليات القصف المدمرة. ومن جهة حزب الله استمرّ في رده الذي يطاول جبهة واسعة من الجولان إلى المستوطنات والمراكز العسكرية والقواعد في شمال فلسطين.

وفي الداخل، جرائم لكن مريبة. فقد استفاق لبنان اليوم الجمعة على جريمة استهدفت عسكرياً في نقطة مراقبة مقابل مرفأ بيروت، أدَّت إلى استشهاده بعد إصابته في رأسه. وفيما الدوافع لا تزال مجهولة، كان الرد السريع للقوة الضاربة في مديرية المخابرات عصر اليوم كفيلاً بإلقاء القبض على القاتل بعد مداهمة واشتباك في محيط سنتر ميرنا الشالوحي في سن الفيل. وقد تبين أن القاتل يدعى غسان جورج غسان الصايغ، المولود في عام 1993، وهو لبناني يحمل الجنسية الأميركية.

وفيما استراحت الجولات في الملف الرئاسي مع انتظار عطلة عيد الأضحى، من المتوقع أن تتواصل المشاورات واللقاءات الهادفة إلى متابعة النتائج التي تم التوصل إليها، وكانت الخميس محور عرضٍ مفصل من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   