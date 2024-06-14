هيئة كولكو في التيار تشارك في افتتاح حفل "رحلة الفينيق من الرماد إلى السحاب"

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بدعوة من راعي أبرشية مار مارون كندا سيادة المطران بول مروان تابت واللجنة المنظمة للمهرجان اللبناني وبحضور أمينة سر كولكو كندا السيدة عبير شمعون ، لبى منسق هيئة كولكو مونتريال _التيار الوطني الحر السيد أنطوان مناسا حفل الافتتاح بنسخته الثانية و العشرين بعنوان : رحلة الفينيق من الرماد إلى السحاب و ذلك مساء الخميس ١٣ حزيران في مدينة لاڤال، كما كان حاضراً ايضاً شخصيات كندية ، لبنانية

سياسية ،بلدية ، اجتماعية .

يستمر المهرجان من مساء الخميس ١٣ حزيران إلى مساء الاحد ١٦ حزيران ،

يتخلله نشاطات ترفيهية مختلفة .