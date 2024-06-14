living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سيزار أبي خليل عن ملف سد بسري: اليوم يعود المخربون للنغمة نفسها لحماية مشغليهم ومموليهم

14
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب النائب سيزار أبي خليل عبر حسابه على "أكس":

- سنة ٢٠١٧ زارني رئيس قطاع المياه في البنك الدولي وأسر لي ان البنك لا يمول عادة السدود لكن جدوى سد بسري والحاجة اليه جعلت البنك الدولي يمول حتى الاستملاكات. - سنة ٢٠١٩ حضر السيد ساروج كومار مدير البنك الدولي في لبنان إلى لجنة الأشغال النيابية وتولى شخصياً الدفاع عن مشروع سد بسري بوجه بعض الشعبويين ومنتحلي الحرص البيئي، - ⁠سنة ٢٠٢٠ ومع قرار الحصار المالي إبان الانقلاب الفاشل انقلب المنطق لعدم الإيفاء بالالتزامات المالية المترتبة بفعل الاتفاقية المبرمة في مجلس النواب. اليوم يعود المخربين لنفس النغمة لحماية مشغليهم ومموليهم! إذا كان من متضرر اليوم من النكول بإتفاقية التمويل فهي الدولة اللبنانية وكل كلام آخر هو تواطؤ وعمالة- وللحديث تتمة…

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   