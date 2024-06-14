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نظّمت هيئتا الشياح والحازمية في التيار الوطني الحر عشاء في مطعم "كروان"، لدعم الناشطة ماريان بعقليني في معركتها ضد السرطان، وذلك بمبادرة من المهندس فادي ابو رحال، وبحضور منسق هيئة قضاء بعبدا السيد وليد مدور ممثلاً رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، النائب الان عون، النائب شربل مارون، النائب السابق ناجي غاريوس، مدير عام الجمارك ريمون خوري، أعضاء هيئة القضاء، رؤساء بلديات في قضاء بعبدا وحشد من اصدقاء ومناصري التيار الوطني الحر

‎وقد ألقت ماريان كلمة شكرت فيها الحضور والتيار والمهندس ابو رحال على دعمهم، مؤكدة الفخر بعائلتها الثانية المتمثلة بالتيار الوطني الحر وكوادره وناشطيه الذين احاطوها بالعاطفة والدعم