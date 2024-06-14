حزب الله يستهدف التجهيزات التجسسية في موقع جل ‏الدير وجنود العدو في ‏محيط موقع الرمثا

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دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏02:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 14-6-2024، التجهيزات التجسسية في موقع جل ‏الدير بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة وتم تدميرها. ‏

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دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏02:15 من بعد ظهر يوم الجمعة 14-6-2024، انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في ‏محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية. ‏