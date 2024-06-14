حزب الله يستهدف التجهيزات التجسسية في موقع جل ‏الدير وجنود العدو في ‏محيط موقع الرمثا

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دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 14-6-2024، التجهيزات التجسسية في موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة وتم تدميرها.
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:15 من بعد ظهر يوم الجمعة 14-6-2024، انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.