تطورٌ مفاجئ.. يخص الجنوب!

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في تطور مفاجئ، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، امس: «اتفقنا على عقد قمّة ثلاثية فرنسية - أميركية - إسرائيلية للبحث في خريطة طريق لنزع فتيل التوترات بين «حزب الله» وإسرائيل».

وورد في مسودة بيان ختامي من المقرّر أن يصدر عن قمة «مجموعة السبع» هذا الأسبوع، أنّ «قادة المجموعة يعبّرون عن قلقهم البالغ إزاء الوضع على الحدود اللبنانية ـ الفلسطينية، وتأييدهم للجهود الأميركية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة».

وكانت مصادر ديبلوماسية مطلعة كشفت لـ«الجمهورية» عن تقرير ورد من واشنطن قبيل عودة السفيرة الاميركية الوشيكة في لبنان ليزا جونسون، ويتحدث عن قمة ثلاثية اميركية ـ فرنسية ـ اسرائيلية ستنعقد وشيكاً، في مسعى لوقف الحرب في المنطقة وتحديداً وقف الحرب على غزة لينسحب على الجبهة الجنوبية اللبنانية وفق صيغة تمّ التوصل إليها في القمة الاخيرة بين الرئيسين الاميركي جو بايدن والفرنسي ايمانويل ماكرون.