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الفاتيكان يتحرّك لبنانياً الأسبوع المقبل...

14
JUNE
2024
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يزور أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين لبنان الأسبوع المقبل، في زيارة مقرّرة سلفاً للمشاركة في نشاط اجتماعي تنظّمه منظمة «فرسان مالطا» في بيروت.

وفي المعلومات، انّ لبنان ينتظر بارولين للاطلاع منه على حصيلة المساعي الديبلوماسية التي يقودها الفاتيكان وينسقها مع الادارتين الفرنسية والاميركية بعد القمّة الثنائية بينهما، وخصوصاً أنّ بارولين كان قد التقى قبل 48 ساعة على موعد القمة في باريس، الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان موفداً خاصاً من الرئيس الفرنسي للبحث في تطورات بعض الملفات وفي مقدّمها الوضع في لبنان وما انتهت إليه مساعيه بالتنسيق مع الخماسية الدولية.

 ولفتت المصادر، إلى أنّه سيكون لبارولين برنامج يجول خلاله على المسؤولين اللبنانيين، وأنّ السفارة الفاتيكانية باشرت اتصالاتها لترتيب مواعيد لقاءاته معهم وفي مقدّمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بالإضافة إلى لقاءاته مع القيادات الروحية المسيحية ونشاطاته الراعوية المختلفة.

 

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