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عناوين الصحف ليوم الجمعة 14 حزيران 2024

14
JUNE
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الأخبار: غزة تحت الحصار: التغطية الأميركية مستمرة

قوى الأمن تفتح دورة تطوّع «للمسيحيين فقط»!

 

 

نداء الوطن: "الحزب" يُصعّد هجماته وتل أبيب تتّهم إيران وتتوعّد بـ"الردّ"
تشاور فرنسي-أميركي-إسرائيلي.. ماكرون: خريطة طريق لإنهاء التوتر

 

 


البناء: بايدن يقود الغرب لأكبر عملية قرصنة: مصادرة الأصول الروسية لحساب أوكرانيا أشد أيام المقاومة بأساً منذ بداية الحرب: 20 % من نيران 8 أشهر خلال يومين لجنة أميركية فرنسية إسرائيلية لاحتواء التصعيد… ونتنياهو يؤجل اجتماعه للأحد

 

 


اللواء: ضربات حزب الله الأكثر إيلاماً بين «عجز الكابينت» وحسابات الدول الرادعة
«الحراك الرئاسي» يأخذ إجازة الأضحى والكتائب في عين التينة.. وضغط إداري على الحكومة

 

 

النهار: الانتقام الأكبر لـ"حزب الله"... على مشارف الانفجار

 

 


الجمهورية: الفاتيكان يتحرك لبنانيًا الأسبوع المقبل
"السبع" تدعو لقبول وقف النار

 

 


الديار: 40 دقيقة تحول الشمال الى «جحيم» وواشنطن ترسم «خطوطا حمراء» للتصعيد!
اعنف هجوم للمقاومة على مواقع حساسة... هل ارتكبت «اسرائيل» خطأً استراتيجيا؟

 

 

 

l'orient le jour: Frappe meurtrière au Liban-Sud : une secouriste tuée et une vingtaine de civils blessés

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: مخيمات الضفة... قطعة من «جحيم غزة»
«الشرق الأوسط» رصدت واقعها مع تصاعد العمليات العسكرية

 

 


الأنباء الكويتية: عطلة الأضحى مناسبة لجوجلة أفكار وطروحات تدفع باتجاه الحوار للعبور إلى فتح أبواب البرلمان رئاسياً
مسعى للوصول إلى لائحة قصيرة من بوابة «المبادرة» المسيحية وفق معادلة شخصيات توافقية يقبل بها «الثنائي»

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