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أسرار الصحف ليوم الجمعة 14 حزيران 2024

14
JUNE
2024
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
يعتقد خبراء ماليون أن أخطر قرار مالي على مستوى العالم هو الذي اتخذه الرئيس الأميركي بالتصرف بالأموال الروسية المجمّدة بموجب العقوبات المفروضة على روسيا. ويعتقد الخبراء أن هذا القرار سوف يتسبب بتقويض الثقة بالنظام المصرفي العالمي الذي تشكل المصارف الأميركية القوة الرئيسية فيه. ومن النتائج المتوقعة لجوء المودعين من الدول الغنية والصناديق السيادية والائتمانية التي تتخذ من المصارف الأميركية والغربية ملاذاً لها إلى تصفية هادئة لمحافظهم تحسباً لمخاطر التجميد ووضع اليد. وتوقع الخبراء تزايد اللجوء الى الذهب وسلة عملات متنوّعة في مصارف ذات هويات سياسية متعددة شرقاً وغرباً تحسباً لمثل هذه المخاطر. وحذر الخبراء من خروج الأموال خارج النظام المصرفي بما يعني انكماشاً اقتصادياً ومالياً.


خفايا
كان من المقرر أن يعقد رئيس حكومة الاحتلال اجتماعاً عسكرياً أمنياً موسعاً لمناقشة الوضع في مناطق شمال فلسطين المحتلة مع التصعيد النوعي للمقاومة بحيث يشارك رئيس الأركان وقادة الأجهزة الأمنية وقادة الوحدات الرئيسية في الجيش، لكن نتنياهو عاد فقرّر تأجيل الاجتماع إلى الأحد؛ وهو ما رأى فيه خبراء في شؤون الكيان رسالة للمقاومة بعدم النية بالتصعيد وإفساح المجال حتى انتهاء حملة الرد على اغتيال القيادي في المقاومة ليوم أو يومين، بحيث ينعقد الاجتماع الموسّع في ظرف أفضل للتملص من دعوات شنّ حرب على لبنان والحديث عن مساع أميركية فرنسية لتطويق التصعيد يجب منحها الفرصة.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
يسود اعتقاد أن الجهات المرجعية في محور المقاومة، متمسكة بالحفاظ على استقرار «قواعد الاشتباك» الحالية!

 

غمز
يدور خلاف حزبي- عائلي داخل حزب يميني حول المشاركة في جلسات تشاور أو حوار، بين ليونة ظاهرة وتشدُّد غير معلن.

 

همس
شوهد موظف مالي كبير سابق مع رئيس جمعية مصرفية، ومسؤولي شركات أجنبية يتناولون طعام العشاء في أحد المطاعم القريبة من قصر بسترس!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تسببت بها الحرب في الجنوب، تجاوزت قيمتها الـ3 مليارات دولار وفق مصادر نقابية معنية.

 

يقال إنّ عدداً من المصارف بدأ التسويق لمنتجات جديدة له تتضمن قروضاً بالليرة، ويجري تنافس محموم بين هذه المصارف لتسويق هذه المنتجات.

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