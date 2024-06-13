جنبلاط نعى نائبه للعلاقات الخارجية...

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نعى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط نائبه السابق في الحزب دريد ياغي، فكتب على "إكس": كم صعب على المرء ان يودع اغلى الرفاق واعزهم .كم قاسية تلك الظروف التي يرحل فيها الرجال الرجال .كنت رفيقا لكمال جنبلاط ووقفت جانبي في اصعب وادق مراحل حياتي السياسة .كنت المناضل الكبير اللبناني والعربي والفلسطيني. سنفتقد الرفيق والصديق والانسان دريد ياغي. وداعاً يا دريد. يذكر ان ياغي، إبن مدينة بعلبك، لعب دوراً كبيراً في علاقات الحزب الإشتراكي العربية والدولية ويعتبر من رموز الحزب الإشتراكي العريقة