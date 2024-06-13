الحر يبلغ ذروته غداً... الحرارة تلامس الـ42!

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، اليوم الخميس، أن تؤثّر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط كتل هوائية حارة مما يؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، خصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر وتبلغ ذروتها يوم الجمعة حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها بحدود الـ 10 درجات في المناطق الداخلية.



وجاء في النشرة ما يلي:



الحالة العامة: تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجياً مع انخفاض بنسبة الرطوبة بدءا من يوم السبت لتنحسر الكتل الهوائية الحارة كلياً يوم الاثنين وعودة درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية. ونرجو من المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة والحذر من انتشار الحرائق في المناطق الداخلية والحرجية مع ضرورة الاكثار من شرب المياه مع التنبه الى عدم ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال داخل السيارات المقفلة.

الطقس المتوقع في لبنان:



الجمعة: مشمس الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع خصوصا على الجبال وفي الداخل والتي تلامس الـ42 درجة في الظل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل وظهور طبقات من الغبار مما يزيد الشعور بالحر كما تسوء الرؤية أحياناً على المستويات المنخفضة.



السبت: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية خصوصا في الداخل (فوق معدلاتها بـ 8 درجات) تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل كما وتنشط الرياح فترة بعد الظهر مما يخفَف من الشعور بالحر.



الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال والتي تبقى أعلى من معدلاتها وتبقى الرياح ناشطة احياناً مما يخفف من الشعور بالحرَ كما يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات في الفترة المسائية.