جريمة مروعة تهزّ عجلتون.. طعنتها ثم خنقتها بشريط "مكنة الفاب"!

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استفاق أهالي بلدة عجلتون على خبر جريمة مروعة حيث أقدمت العاملة المنزلية من الجنسية الكاميرونية على طعن مستخدمتها المغدورة جوسلين ض. الزغبي والبالغة من العمر ٤١ عاماً وهي أم لثلاثة أطفال!

بعدما تلقت المغدورة عدة طعنات، قامت العاملة على خنقها بشريط "مكنة الفاب" منهيةً حياتها بطريقةٍ مأساوية!

وحضرت الى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الذي عاين الجثة، وتبين أنها مصابة بطعنات عدة في أنحاء مختلفة من جسمها، وتم نقلها الى مستشفى السان جورج في عجلتون، وتوقيف العاملة في فصيلة عشقوت لقوى الأمن الداخلي والتحقيقات جارية.

وأفاد الدفاع المدني اللبناني، عن نقل عناصره، في تمام الساعة 3:45 من تاريخ اليوم الواقع في 13-6-2024، جثة مواطنة من عجلون-كسروان الى مستشفى السان جورج.

وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامهم الإجراءات القانونية اللازمة.