سليم عون: موقف التيار الوطني الحر من الحوار والتشاور ليس جديداً

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أكد النائب سليم عون لصوت كل لبنان أن موقف التيار الوطني الحر من الحوار والتشاور ليس جديداً لأنه قال دائماً إنه يفضل التوافق، وإن ختام أي تشاور يجب ان يكون جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.



وأوضح أنه حتى عندما سئلنا عن الحوار وشكله أبلغنا موقفنا الرسمي بالتشديد على أن هذه الأمور من الشكليات في حال كانت النية انتخاب رئيس، أي أنه إذا انتهى الحوار إلى جلسة انتخاب بدورات متتالية، نتجاوز الشكليات عندها وهذا ليس جديداً.



وقال عون إنَّنا نظهر هذا الموقف، والتصلب من الجهتين يدفعنا لإيجاد حل وسط سواء بأن نكون صلة وصل أو بالضغط على الفريقين، مضيفاً: هل عندما مددوا لقائد الجيش لم نقل وقتها عزلتم "التيار" وخرقتم القوانين!



وتابع: لا حل بظل التكوين الحل للمجلس إلا بالكلام بين بعضنا، مشيراً إلى أن الرئيس نبيه بري هو من يقول أنا سألتزم بوقت محدد وسأفتح الجلسات، مؤكداً أهمية تخفيض السقوف.