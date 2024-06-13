الوطن السورية: الجيش اللبناني يعلن إحباط تسلل نحو 1100 سوري عبر الحدود

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الوطن السورية: أعلن الجيش اللبناني أنه أحبط تسلل نحو 1100 سوري بطريقة «غير شرعية» عبر الحدود مع سورية خلال الشهر الماضي، في وقت اعتبر فيه رئيس بلدية زحلة معلقة وتعنايل أسعد زغيب، أن السياسة المعتمدة في إزالة مخيمات النازحين السوريين «غير الشرعيين» أدت إلى انخفاض عدد النازحين من 43 ألفاً، في عام 2016، إلى نحو 13 ألفاً و700 في الوقت الراهن.

وأوضح الجيش اللبناني في بيان نشره على منصة «إكس» أن عناصره سلّموا الموقوفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة بحقهم».

وأشار في البيان ذاته، إلى أن وحداته «أوقفت 544 شخصاً من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها التجوّل في الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية والاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة وغيرها».