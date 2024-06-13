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الجامعة اللبنانية الأميركية احتفلت بقرن من العطاء

13
JUNE
2024
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الأنباء الكويتية: جويل رياشي-

احتفلت الجامعة اللبنانية الأمريكية بعيدها الـ100 بأمسية موسيقية من طراز رفيع في حرمها الرئيسي التاريخي الواقع على تلة بيروتية احتضنت سابقا المنارة القديمة لبيروت.

 

وغصت الباحة الخارجية المكللة بأشجار معمرة تعود جذورها إلى ثلاثينيات القرن الماضي، تزامنا مع تأسيس الجامعة في 1924، بحضور كثيف من شخصيات سياسية وأمنية وأكاديمية ومتخرجين وتلامذة وإعلاميين، تقدمهم الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة ووزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري إلى نواب حاليين وسابقين.

 

ارتفع المسرح قبالة المبنى الرئيسي القديم للجامعة التي ترافق الحداثة، من دون تبديل وجهها بالحجر الأصفر التاريخي الذي اشتهرت به بيوت بيروت في بداية القرن العشرين.

 

وتحدث رئيس الجامعة الدكتور ميشال معوض، بالعربية ثم بالإنجليزية، عن حكاية الجامعة وارتباطها بتلة رأس بيروت، الأمر الذي انسحب لاحقا على فرعها المتجدد والمحدث على تلة في بلاط بقضاء جبيل، التي تشتهر بامتدادها من الساحل المتوسط حيث «فقش الأمواج»، صعودا إلى ارتفاع يشهد تساقط الثلج.

 

ولم تكن مصادفة حكاية التلتين، والربط بين بيروت تأسيسا للجامعة، ثم العودة إلى بلاد الحرف في جبيل، لتأسيس الفرع الحديث، وجمع طلاب لبنان والدول العربية المجاورة إلى آخرين من بلدان أوروبية وأفريقية وأبعد من كافة أرجاء المعمورة، بتوزيعهم بين بيروت وجبيل.

 

وشدد معوض «على ان الجامعة ستبقى منارة للعلم والحضارة، تسجل في الصفحات الأولى من تاريخ لبنان الحديث فجرا ناصعا تعتز به بلاد الأرز». ولعل العبرة من الأمسية التي انطلقت بعد شريط قصير تضمن تعريفا بالجامعة التي تبدل اسمها مرات عدة، إلى ان اعتمد الاسم الحالي، ان الجامعة اللبنانية الأميركية تعمل بشعار «تأخذ الأجمل من الغرب، وتعطي الأفضل من الشرق».

 

وهكذا كانت الأمسية الموسيقية بأجزائها الثلاثة، بين غربي قاده كريستيان شومان وشرقي بقيادة أندريه الحاج، في إشراف المؤلفة الموسيقية هبة القواص رئيسة الكونسرفاتوار الوطني اللبناني، إلى محاكاة نصية باللغتين العربية والانجليزية عبر رفعت طربيه وزلفا شلحت من اعداد الشاعر هنري زغيب. وبدت الأمسية انعكاسا لتاريخ العلاقة بين الشرق والغرب.

 

وعلى مدى الأمسية، عزفت الأوركسترا أعمالا لكبار المؤلفين الموسيقيين الايطالي جواكينو روسيني، والأميركي آرون كوبلاند، والفرنسي جول ماسينيه، والايطالي غايتانو دونيزتي، والنمساوي غوستاف مالر، والألماني جوناثان برامز، والإيطالي جاكومو بوتشيني، بالإضافة إلى معزوفة «Pleusis No 1، Movement 1» للمؤلفة هبة القواس.

 

وفي برنامج الأوركسترا الشرقية بقيادة الحاج، مقطوعات لزياد الرحباني، وليد غلمية ووديع الصافي بمشاركة غنائية للفنان أنطوان وديع الصافي بأغنية «جنات عمد النظر».

 

واختتم الحفل بصوت السوبرانو هبة القواس التي قدمت أغنية من تأليفها الموسيقي وكلمات السفير السعودي السابق لدى لبنان الشاعر عبدالعزيز خوجا بعنوان «لبنان عد أملا». وقدم لها رئيس الجامعة درع مئوية الجامعة تقديرا لإبداعها.

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