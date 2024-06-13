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الأنباء الكويتية: هل يمكن الدعوة إلى الحوار من دون الاجماع الوطني؟ ويأتي الرد من مصدر مطلع لـ«الأنباء»: «المطلوب هو تأمين اكثر من ثلثي أعضاء المجلس النيابي لتوافر النصاب المطلوب والاتفاق على مرشح أو أكثر، وهذا العدد أصبح متوافرا، وهذا أيضا ما سعت اليه كتلة «الاعتدال الوطني» بداية لجهة تأمين موافقة اكثرية الثلثين او نحو 100 نائب».

ويضيف المصدر: «اذا كان أكثر من ثلثي أعضاء المجلس يوافقون على الحوار، فربما تتغير بعض المواقف اذا كانت هناك مقاطعة للحوار، أو محاولة عزل بعض الأطراف من خلاله، ولابد بالتالي من انتهاء هذه الجولات الاستطلاعية لتظهير الصورة النهائية لمختلف المواقف».