عناوين الصحف ليوم الخميس 13 حزيران 2024

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الأخبار: أميركا تتهرّب من الضمانات: نحن «نكفل» إسرائيل

من البوسنة إلى بنت جبيل: كل الميادين تؤدي إلى فلسطين





البناء: بلينكن من تهديد حماس لقبول الصفقة إلى عقلانية التعامل مع ردّ المقاومة بانفتاح / اغتيال القيادي في المقاومة طالب عبدالله يرتب رداً نارياً نوعياً يشعل جبهة الشمال / صفي الدين: إذا كان العدو يئنّ ويصرخ الآن فإنّ عليه الاستعداد للبكاء والعويل /



نداء الوطن: "حزب الله" يتوعّد بالثأر لمقتل "القائد الأرفع" منذ بداية المواجهات

خلاصة المبادرات: فرنجية في بعبدا أو بري رئيس جمهورية المفاوضات



الجمهورية: واشنطن: هدنة غزة تعجل بالحل اللبناني

السباحة عكس التيار



اللواء: «قذائف جهنم» على مواقع الاحتلال وراء الحدود.. والمخاوف مرتفعة من التصعيد

توافق عوني - جنبلاطي على «لوبي ضاغط».. وورقة النزوح أمام مجلس الوزراء غداً

النهار: الاشتعال الميداني الأخطر ... هل تبقى الحرب "ممنوعة"؟



الديار: الحراك الرئاسي «رماد وملح» وهوكشتاين: ساعة الصفر في غزة تشمل الجنوب

l'orient le jour: Dans sa guerre contre le Hezbollah, Israël tente de reprendre l’initiative

عناوين بعض الصحف العربية





الأنباء الكويتية: اشتراط بري نصاب الثلثين للحوار تمهيد لمرشح يفوز من الدورة الأولى تفادياً لمفاجآت غير سارة

تصعيد بين إسرائيل و«حزب الله» بعد غارة أطاحت بقائد ميداني رفيع



الشرق الأوسط السعودية: «حماس» تتهم نتنياهو بتعمد إفشال محاولات وقف النار في غزة



الوطن السورية: مجازر الاحتلال مستمرة ومنظمة الصحة العالمية تحذر من الجوع الكارثي … سجالات تعرقل تنفيذ الهدنة.. واشنطن: يجب قبولها من دون تعديلات.. المقاومة: نريد ضمانات