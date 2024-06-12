حزب الله شيّع الشّهيد القائد طالب سامي عبد الله

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شيع "حزب الله"، واهالي الجنوب، القائد الجهادي الشهيد على طريق القدس طالب سامي عبد الله (الحاج أبو طالب ) في مأتم حاشد في بلدته عدشيت.

واقيمت مراسم تكريميّة، عرفت خلالها الفرقة الموسيقية في "كشافة الإمام المهدي"، لحن "الشهادة"، ومن ثم اذان ثلة من المجاهدين قسم الولاء للنهج الحسيني المقاوم في حضور النائبين أمين شري وحسين جشّي، رئيس المكتب السياسي لحركة "أمل"، جميل حايك، عضو هيئة الرئاسة في الحركة خليل حمدان، الوزير السابق محمد فنيش، مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في "حزب الله" عبد الله ناصر، مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في الحزب الله ضعون، ومعاون رئيس المجلس التنفيذي الشيخ عبد الكريم عبيد، إلى جانب ممثلي الأحزاب والقوى الوطنية، علماء دين، عوائل الشهداء والأهالي .

وبعد المراسم التكريمية، حمل النعس على أكف المشيعين الذين طافوا به في شوارع بلدة عدشيت وهم يرددون شّعارات "الموت لإسرائيل".

وعند جبانة البلدة وُرِي الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من الشهادة.