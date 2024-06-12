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كهرباء لبنان: وضع مجموعة غازية إضافية بحوالي 200 ميغاواط في معمل الزهراني في الخدمة

12
JUNE
2024
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اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان انه من خلال الإجراءات الوقائية المتخذة في غضون الفصل المنصرم، تمكنت من توفير وتخزين كمية من مادة الغاز أويل لتغطية حد أدنى من الطلب المتزايد خلال موسم الذروة، بالتزامن مع إعادة تخصيص بعض من الموارد المالية المتاحة لإجراء بعض الصيانات الأساسية على بعض المجموعات الإنتاجية، لذلك فقد باشرت المؤسسة ابتداءً من ذروة ليل يوم الجمعة الواقع فيه 07/06/2024 بوضع في الخدمة مجموعة غازية إضافية في معمل الزهراني بقدرة إنتاجية إضافية تبلغ حوالي 200 ميغاواط، وذلك من أجل المحافظة على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية، بما يسمح في الاستمرار بتأمين معدل تغذية يومية من 4 إلى 6 ساعات على مختلف الأراضي اللبنانية، كما والاستمرار بتغذية المرافق الحيوية الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، الجامعة اللبنانية، قصور العدل، السجون، والمرافق الأساسية الأخرى...) على مدار الساعة، أي 24/24 ساعة، لضمان استمرارية عمل الإدارة اللبنانية كما والعجلة الاقتصادية في البلاد.

وعليه، ستبقي مؤسسة كهرباء لبنان جميع المواطنين على بينة بأية مستجدات فيما خص التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك عبر بيانات لاحقة بهذا الشأن.

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